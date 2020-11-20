خبر يثير جدلا دوليا... هل بدأت إيران مفاوضات سرية مع بايدن حول هذه القضية؟

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن خبر اتصال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، بفريق عمل جو بايدن، مزيف.

وأضاف زادة أن "بث الأخبار الصفراء أصبحت ممارسة شائعة في بعض وسائل الإعلام، خاصة هذه الأيام"، في إشارة إلى ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول اتصال عراقجي بمستشاري بايدن.

وتابع أن "هذا الخبر الملفق يعود إلى بداية الأسبوع، وهذا النوع من وسائل الإعلام سيزيد من الآن فصاعدا نشر هكذا أخبار كل يوم"، حسبما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الإيرانية.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن مكتب ممثلية إيران في نيويورك رد على مزاعم صحيفة "نيويورك تايمز" في اليوم نفسه، بأنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن نائب وزير الخارجية الإيراني حاول نقل رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب من خلال وسطاء مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الاتفاق النووي دون شروط مسبقة، قبل البدء بأية مفاوضات.

من جانبه قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، إن بلاده ستعود "تلقائيا" إلى التزاماتها النووية إذا رفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العقوبات التي فرضت في العامين الماضيين.

وأضاف أن وفاء طهران بالتزاماتها مرة أخرى "يمكن أن يتم بشكل تلقائي ولا يحتاج إلى شروط أو حتى مفاوضات".

فيما أكد زادة، يوم أمس الخميس، أن بلاده لن تتفاوض بشأن الاتفاق النووي، قائلا إن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله وتوقيعه بالفعل - ليس شيئا يمكن إعادة فتحه من جديد، مضيفا: "إننا لا نتفاوض مجددا على شيء تفاوضنا بشأنه وانتهينا منه".