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    رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث بينما يتصبب العرق على خده خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

    "عرق أسود"... موقف محرج يتعرض له محامي ترامب خلال محاولته فضح تزوير الانتخابات

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (8)
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    أثار رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس، لتقديم أدلة جديدة عن تزوير الانتخابات الرئاسية.

    وبدت صبغة شعر جولياني، وهو المحافظ السابق لمدينة نيويورك الأمريكية، أشبه بـ"العرق الأسود" الذي يتصبب من رأسه نتيجة تعرقه خلال المؤتمر الصحفي، وهي اللقطة التي تداولها العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" وعلقوا عليها.

    كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن الأسوأ في المؤتمر الصحفي لرودي جولياني هو أن البث الصوتي الخاص به تواصل فجأة وظهر أشخاص مجهولون يسألون: "هل يمكنكم سماعنا في البث" فضلا عن لغط دائر حول "صبغة شعر رودي التي تتساقط على وجهه".

    وقال محامي الرئيس الأمريكي رودي جولياني، في المؤتمر الصحفي، أمس الخميس، إن حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب تتوقع أن تبطل ولاية ويسكونسن 100 ألف صوت بسبب انتهاكات قانون الولاية.

    وقال جولياني: "يتعين علينا أولا إقامة طعن في ولاية ويسكونسن قبل أن نتمكن من الانتقال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية كبيرة. من كل ما يمكنني رؤيته، سيقلب الطعن التصويت لأنه سيظهر نحو 100 ألف بطاقة اقتراع غير قانونية في مقاطعتين فاز فيهما بايدن بنسبة 75-80%".

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    وأضاف جولياني أنه يجب إبطال مائة ألف بطاقة اقتراع غيابية أرسلت بالبريد، لأخطاء في إجراءات التصويت البريدي، مشيرا إلى أن العديد من الدوائر الانتخابية في ميشيغان وويسكونسن شهدت زيادة تصويتية هائلة، تراوحت بين 150% إلى 300%.

    وفاز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بولاية ويسكونسن بفارق 20600 صوت (0.6% من الإجمالي) بشكل عام. وقال جولياني إن الحملة سترفع دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن إذا لزم الأمر، مضيفا أنه سيتم رفع دعوى قضائية كبيرة في ميشيغان وربما في أريزونا أيضا، مؤكدا أن لديه أدلة كافية لقلب نتيجة الانتخابات الأمريكية.

    من جانبه أكد الرئيس دونالد ترامب مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

    بدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

    وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (8)

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الأمريكية 2020, أمريكا, جو بايدن, دونالد ترامب
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