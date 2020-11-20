ولاية جورجيا تضعف موقف ترامب في قلب نتيجة الانتخابات: بايدن الفائز 

أعلنت ولاية جورجيا اليوم الجمعة أن الرئيس المنتخب جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية بالولاية، وفقا لبيان صادر عن موقع وزيرة خارجية جورجيا على الإنترنت.

وأكد سكرتير الولاية، براد رافينسبرجر أن الفرز اليدوي والمراجعة لكل الأصوات خلصت إلى أن بايدن هو الفائز، بحسب رويترز.

وقال رافينسبرجر وهو جمهوري ومؤيد لترامب "أؤمن بشعار الأرقام لا تكذب. بصفتي سكرتيرا للولاية أعتقد أن الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة".

وأضاف: "الأرقام تعكس حكم الناخبين وليست قرارا من مكتب سكرتير الولاية أو المحاكم، ولا من حملتي المرشحين".

وصدق سكرتير الولاية على نتائج الانتخابات الرئاسية التي تدعم فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال مكتب سكرتير الولاية في بيان: "صادق مكتب وزير خارجية جورجيا اليوم على نتائج الانتخابات العامة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020"، مضيفًا "جميع المقاطعات البالغ عددها 159 قد قدمت للولاية إجمالي الأصوات المجدولة لكل ولاية ومرشح اتحادي"، مضيفا:

"بايدن حصل على أكثر من 2 مليون و474 ألف صوتًا متغلبًا على الرئيس الأمريكي، الذي حصل على أكثر من مليون و461 ألف صوتًا".

وبإعلان خسارة ترامب اليوم، فقد مُنيت محاولة الرئيس الأمريكي اليائسة لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة بضربة أخرى.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني في حين يرفض ترامب التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.