إصابة دونالد ترامب الابن بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إصابته بكوفيد-19هذا الأسبوع، على الرغم من أنه لا يعاني من أي أعراض.

وقال المتحدث إن نتائج اختبار ترامب الابن جاءت إيجابية في بداية الأسبوع وكان "يخضع للحجر الصحي في منذ ظهور النتيجة"، بحسب رويترز.

وأضاف: "لم تظهر عليه أعراض الإصابة حتى الآن ويتبع جميع الإرشادات الموصى بها طبيا".

ويُضاف ترامب الابن إلى عشرات الأشخاص المقربين من بالرئيس الذين أصيبوا بالفيروس، بمن فيهم ترامب نفسه.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن أندرو جولياني، نجل رودي جولياني، وهو مساعد في البيت الأبيض، على تويتر أنه ثبت إصابته بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت نتيجة اختبار مساعدة نائب الرئيس مايك بنس، هانا ماكينيس، إيجابية في وقت سابق من هذا الشهر.