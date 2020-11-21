البرازيل… تفجر أعمال عنف بعد ضرب رجل أسود حتى الموت في أحد متاجر كارفور

اندلعت أعمال عنف، أمس الجمعة، في البرازيل على إثر ضرب حراس أمن رجلا أسود حتى الموت في أحد المتاجر.

وهاجم أكثر من ِألف متظاهر سوبر ماركت كارفور البرازيل في مدينة بورتو أليجري الجنوبية يوم الجمعة، وذلك بعد بث هواة لقطات للضرب المميت وإشادة بالضحية السوداء على وسائل التواصل الاجتماعي.

Carrefour is a murderer: Two white security guards punched a black man inside the Carrefour market in Porto Alegre - Brazil. Another racist violence inside Carrefour. Carrefour murderer and racist!#CarrefourAssassino @carrefourbrasil @CarrefourFrance pic.twitter.com/8V4NIIEyzq — #SOSAmapá! 🎬🎥| Santiago, Raull. (@raullsantiago) November 20, 2020

وقال شخص في وسائل الإعلام المحلية إن الضحية هو ابنه جواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس البالغ من العمر 40 عاما.

شرارة الاحتجاجات

ونقلت قناة جلوبو نيوز الإخبارية عن الشرطة العسكرية بولاية ريو جراندي دو سول إن جريمة القتل التي أثارت شرارة احتجاجات في أنحاء البرازيل، وقعت في ساعة متأخرة من مساء الخميس عندما اتصلت موظفة بالمتجر بالأمن بعد أن هدد الرجل بمهاجمتها.

Registros do protesto no Carrefour da Barra, dia 20/11.



"Racistas não passarão, vidas negras importam"#VidasPretasImportam #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Ylb7T6kiZx — LD ᶜʳᵛᵍ (@LeoD_25) November 21, 2020

وأفاد موقع جي 1 الإخباري الإلكتروني في وقت لاحق أن تحليلا مبدئيا أجراه معهد الطب الشرعي بالولاية أشار إلى أن سبب الوفاة قد يكون الاختناق.

"الموت الوحشي"

وقال فرع شركة كارفور الفرنسية في البرازيل في بيان يوم الجمعة إنه يأسف بشدة لما وصفه بهذا الموت الوحشي وقال إنه اتخذ على الفور خطوات لضمان معاقبة المسؤولين طبقا للقانون، مضيفا إنه:

"سينهي العقد مع شركة الأمن وسيقيل الموظف المسؤول عن المتجر وقت وقوع الحادث ويغلق المتجر كعلامة على الاحترام".

وتحول الاحتجاج إلى أعمال عنف مساء الجمعة عندما حطم المتظاهرون النوافذ وعربات التوصيل في منطقة وقوف السيارات في كارفور.

🛑Brezilya’da Carrefour’un güvenlik görevlilerinin bir kişiyi döverek öldürmesinin ardından, firmanın şubeleri eylemciler tarafından saldırıya uğradı: Via: @CapaMagMoments pic.twitter.com/5l26IrGdnE — Izzet Capa (@izzetcapa) November 21, 2020

وفي ساو باولو حطم عشرات المتظاهرين واجهات متجر كارفور بالحجارة وخلعوا الأبواب الأمامية واقتحموا المبنى قبل تفرقهم. وفي ريو دي جانيرو، تجمع ما يقرب من 200 متظاهر وهم يرددون هتافات أمام موقع آخر لمتجر كارفور.