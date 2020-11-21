انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن سقوط ضحايا

هزت سلسلة انفجارات قوية، السبت، وسط كابول بحسب صحفيين في وكالة "فرانس برس"، تتابَعَ بعضها بسرعة في ما بدا أنه إطلاق صواريخ.

ولم ترد معلومات فورية عن إصابات، لكن الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظّة بالسكّان في العاصمة الأفغانيّة بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء في وسط كابول وفي أحد الأحياء الشمالية.