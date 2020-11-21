آخر ظهور مع قادة العالم... ترامب يشارك في قمة مجموعة العشرين بالسعودية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في نهاية الأسبوع الحالي.

وسيشارك ترامب في القمة يومي السبت والأحد، وفقا لجدول زمني نشره البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، ولكن ليس من الواضح ما هي الأحداث التي سيشارك فيها الرئيس بالتحديد، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتم تحويل مجموعة العشرين في عام 2020، المؤلفة من 19 اقتصادا عالميا رائدا والاتحاد الأوروبي، إلى قمة افتراضية على شبكة الإنترنت بسبب جائحة فيروس "كورونا" المسجد، ويترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي ظهور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في الوقت الذي يرفض فيه قبول فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات في وقت سابق من الشهر الجاري، وفي الوقت الذي تسعى فيه حملته إلى قلب النتائج.

ولم يظهر ترامب كثيرا منذ انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وركزت تصريحاته العامة الأخيرة على الترويج لجهود إدارته في لقاح فيروس "كورونا"، والإعلان عن إجراءات تهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة.

وستكون قمة مجموعة العشرين بمثابة آخر ظهور لترامب مع قادة العالم الآخرين، قبل مغادرته منصبه في شهر يناير/ كانون الثاني، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويأتي ظهور ترامب في الاجتماع الافتراضي لزعماء العالم في نهاية هذا الأسبوع مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في جميع أنحاء العالم، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 57 مليون حالة في جميع أنحاء العالم وحوالي 1.37 مليون حالة وفاة.

وفي الولايات المتحدة، تم تسجيل أكثر من 11.9 مليون حالة هذا العام، بينما توفي أكثر من 254 ألف شخص ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وانطلقت اليوم السبت أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، في الرياض افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.

وتعد القمة تاريخية كونها تعقد للمرة الأولى برئاسة دولة عربية.