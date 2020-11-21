أردوغان: مستقبلنا في أوروبا وليس بأي مكان آخر وعلى الاتحاد الأوروبي الالتزام بتعهداته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر، وذلك في ظل توتر تركي مع الاتحاد الأوروبي بسبب أزمات أبرزها شرق المتوسط وليبيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات بحزب العدالة والتنمية الحاكم: "نرى مستقبلنا في أوروبا وليس في مكان آخر ونريد إقامة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا".

وتابع أيضًا "ننتظر من الاتحاد الأوروبي عدم ممارسة التمييز والالتزام بتعهداته"، في ظل حديثه عن الاتفاق الجمركي ورفع التأشيرات بين الجانبين بجانب مسألة اللاجئين.

كما أوضح الرئيس التركي أن بلاده ترغب أيضًا في تعزيز علاقات "التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة"، بجانب أيضًا عدم تجاهل "الدول التي لدينا تاريخ عريق معها مثل روسيا والصين".

وقال الرئيس التركي، في وقت سابق، إن إدارته عازمة على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا.

وأضاف في كلمة، يوم أمس الجمعة، "ينبغي أن نعلم أن الفائدة سبب التضخم" مشددا على أن تركيا بوضع جيد نسبيا خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية لوباء كورونا.