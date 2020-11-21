تأجيل زيارتي ظريف لموسكو وباكو بسبب جلسات طارئة للحكومة الإيرانية

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان، اليوم السبت، إن "سبب تأجيل زيارة الدكتور ظريف لموسكو وباكو هذا الأسبوع هو الجدول الزمني غير العادي لمجلس الوزراء لعقد اجتماعات الميزانية الصباحية والمسائية هذا الأسبوع، وضرورة حضور جميع الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الموقرين".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس الماضي، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيستقبل وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، في موسكو، يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، لمناقشة عدد من القضايا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتواجد وزير الخارجية الإيراني في موسكو في زيارة عمل، حيث سيجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد زار موسكو في 21 يوليو/تموز الماضي في زيارة التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.