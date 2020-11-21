علييف: باكو ترحب بنشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، أن باكو ترحب بنشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ.

باكو - سبوتنيك. وقال علييف خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في باكو، اليوم السبت: "نحن نرحب بنشر مهمة حفظ سلام روسية، هذه المهمة تعمل بالتنسيق مع الهيئات المختصة الخاصة بنا، وكما نعلم، هناك عمل فعال مع الجانب الأرمني، وذلك عامل مهم في تحقيق الاستقرار".

كما أكد علييف التزام باكو ويريفان باتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، مشيدا بجهود روسيا لتحقيق الاستقرار في الوضع وإجراءات قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

وقال "سنناقش القضايا المتعلقة بتنفيذ البيان الثلاثي الذي وقعه رؤساء روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا. ونعتقد أنه يتم تنفيذ بنود الاتفاق بنجاح، وهذا يدل مرة أخرى على استعداد الجانبين الأذربيجاني والأرميني لوضع حد للنزاع طويل الأمد والدخول في البحث عن حل سياسي للأزمة".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ـشرين الثاني الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.