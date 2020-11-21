اختفاء ابن شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ

كيم هان سول وهو الابن البكر لشقيق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج نام، الذي اغتيل في ماليزيا بناء على أوامر من كيم جونج أون في عام 2017، بسبب انتقاداته الواسعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "thesun" البريطانية.

وقيل إن سول اتصل بمساعدة أدريان هونج، زعيم المجموعة التي ساعدته على الفرار، بعد أن لاحظ اختفاء "الشرطة التي كانت تحرس منزله عادة".

وخوفًا على حياته، اتصل بالمجموعة وأخبرهم أنه بحاجة إلى "الخروج من ماكاو في أسرع وقت ممكن"، ويقال إنه التقى بأعضاء المجموعة في تابي بتايوان، بعد يومين من مقتل والده. وهناك يُزعم أنه استقل طائرة ليطلب اللجوء في أمستردام، بحسب الصحيفة.

وقال هونج: "لم يقابل أبدًا طفلًا لديه الكثير من المال. لقد خبأ كيم جونج نام الكثير من المال خلال حياته".

وأضاف أن هان سول "يرتدي حذاء من ماركة جوتشي" و"يحمل الكثير من النقود"، وغالبًا ما تُظهر الصور التي يُعتقد أنها تُظهر ابن شقيق زعيم كوريا الشمالية وهو يرتدي ملابس فاخرة وأقراطًا متلألئة.