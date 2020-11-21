صحفي هولندي يخترق اجتماعا سريا عبر الإنترنت لوزراء الاتحاد الأوروبي

اخترق الصحفي الهولندي دانيال فيرلان اجتماعا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات وزيرة كانت ظاهرة على صورة نشرت على حسابها في "تويتر".

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية انضم الصحفي الهولندي لاجتماع مغلق بعد اكتشافه جزءا من رمز سري في صورة وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييليفيلد، التي تعمل عن بعد.

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "هل تعلم أنك تقتحم مؤتمرا سريا؟".

ورد الصحفي: "أنا آسف جدًا لأنني قاطعت مؤتمركم".

وأشار بوريل إلى أن تصرفات الصحفي تندرج تحت جريمة جنائية، وبعد ذلك طُلب منه الخروج فورا.

وأثار الحادث تساؤلات جدية حول أمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي السرية.

وشدد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة "تعزيز أمن اتصالات المؤسسات".