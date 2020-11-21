إيران تعلن عن إغلاق جديد نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إغلاق جميع الشركات والأعمال، وقلصت السفر بين مدنها الرئيسية، بما في ذلك العاصمة طهران، في الوقت الذي تكافح أسوأ انتشار لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

وسجلت إيران حصيلة يومية تجاوزت 430 وفاة خلال الأيام الخمسة الماضية. وقالت وزارة الصحة الإيرانية السبت إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى أكثر من 840 ألفا، بحسب ما ذكر موقع "rudaw".

وتشمل الإجراءات الجديدة، إغلاق معظم الشركات والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم، في أكبر مدن إيران في مشهد وأصفهان وشيراز.

وحددت السلطات الإيرانية ما يقرب من 160 بلدة ومدينة متأثرة كنقاط ساخنة، لأن هذه المراكز الحضرية لديها أعلى نتائج اختبار فيروس كورونا يوميا للفرد.

وأكدت صحف إيرانية السبت إن نائب وزير الصحة المكلف بالبحوث، رضا مالك زاده، استقال من منصبه ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الصحة سعيد نمكي، الذي قال إن المشاريع البحثية التي تقودها الحكومة لا تلبي احتياجات الوزارة الحالية بنجاح.