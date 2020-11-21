طلاب في تايلاند ينظمون احتجاجات على "الديناصورات"... فيديو

شهدت العامة التايلاندية بانكوك احتجاجات كبيرة شارك فيه آلاف المتظاهرين اليوم السبت بقيادة طلاب في المرحلة الثانوية، داعين لإسقاط الحكومة وإصلاح النظام الملكي في البلاد.

وطالب الطلاب، الذين كانوا في أزياء تمثل الديناصورات في إشارة إلى المؤسسة الحاكمة في البلاد، بحريات أكبر ومعاملة أكثر عدلا في نظام تعليمي يقولون إنه عفا عليه الزمن.

وقال الزعيم الطلابي بنجامابورن نيفاس لوكالة "رويترز" "نحن نمثل النيازك التي ستسحق الديناصورات حتى تنقرض".

وتعد هذه المظاهرات أكبر وقفة احتجاجية منذ تحذير رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا يوم الخميس من أن الشرطة ستستخدم كافة القوانين ضد المحتجين.

وتدور الاحتجاجات منذ يوليو تموز حول ثلاثة مطالب أساسية هي عزل رئيس المجلس العسكري السابق برايوت من منصب رئيس الوزراء وإعداد دستور جديد وإجراء إصلاحات في نظام الملك ماها فاجيرالونكورن.