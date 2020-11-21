ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن تطلعه للعمل في المستقبل مع قادة الدول المشاركة في اجتماع قمة مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال مشاركة وجيزة للرئيس الأمريكي في القمة الافتراضية، قبل أن ينسحب من الجلسة ويتوجه للعب الغولف وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن اثنين من المشاركين في القمة.

وخاطب ترامب قادة الدول والمسؤولين في القمة قائلا: "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة".

وبدأ ترامب الذي يواصل رفض قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية، كلمته المقتضبة، بعد وقت قصير من الكلمة الافتتاحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تنظم بلاده القمة عبر الانترنت.

وبحسب مشارك حضر المحادثات المغلقة، فإن "خطابه تمثّل في قوله إنه قام بعمل مذهل للغاية خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة" فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 12 مليون أمريكي توفي منهم نحو 260 ألفا. وأكد المصدر أن ترامب "لم يقل كلمة واحدة على الصعيد الدولي".

وبمجرد انتهاء كلمته، انسحب الرئيس الأمريكي، وتسلم وزير الخزانة الأمريكي مكانه.

وغادر ترامب البيت الأبيض في وقت لاحق متوجها إلى ناديه للغولف بالقرب من واشنطن.