البنك الدولي يحذر قمة الـ20 من التهاون في مشكلات الديون

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، زعماء الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، اليوم السبت، من إهمال معالجة مشكلات الديون.

وقال مالباس إنه سعيد بالتقدم الذي أحرز في مسألتي الشفافية وتخفيف الدين لكنه طالب بالمزيد، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر مالباس في كلمة لزعماء دول مجموعة العشرين أن:" تحديات الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما في تشاد وأنجولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة في غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم".

واعتبر أن الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول قد يفضي إلى زيادة الفقر وتكرار التخلف عن السداد الذي حدث بشكل فوضوي في الثمانينيات.