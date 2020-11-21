"القبة الحديدية" ترصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، فيما أفدات وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع "تويتر" : "تم تفعيل الإنذار في عسقلان، التفاصيل قيد التحقق".

הופעלה התרעה בעיר אשקלון, הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2020

​وبعد بضعة دقائق أضاف الجيش : "في أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار، تم تحديد إطلاق واحد من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2020

من جانبها، أوضحت قناة "كان" الرسمية أن الحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية من غزة سقطت في منطقة مفتوحة في عسقلان.

האזעקה באשקלון – רקטה נפלה בשטח פתוח. מד"א: לא התקבלו קריאות על נפגעים@Itsik_zuarets

(צילום: אדיר טאצ)https://t.co/JL1BSJB9Xj pic.twitter.com/cy2Tsyfr18 — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2020

ونقلت القناة عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية أنها لم تتلق تقارير تفيد بوقوع مصابين.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، قال إنه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش في بيان وقتها إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة".