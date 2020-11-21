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    القوات الجوية الأمريكية تنشر قاذفات في قواعدها بالشرق الأوسط لردع العدوان

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    أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، نشر القاذفات الاستراتيجية B-52H في قواعدها بمنطقة الشرق الأوسط.

    وقالت القيادة في بيان لها إن طاقم العمل الجوي لطائرة B-52H (ستراتوفورتريس) التابع للقوات الجوية الأمريكية المعين للجناح القاصف الجوي الخامس في قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية، استعد قبل وقت قصير وانطلق يوم 21 نوفمبر/ كانون الثاني في مهمة طويلة إلى الشرق الأوسط لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

    قاذفة TOS-1A
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    واعتبرت أن هذه المهمة تسلط الضوء على قدرة الجيش الأمريكي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون وقت قصير والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي.

    وقال الفريق جريج جويلوت قائد سلاح الجو التاسع (القوات الجوية المركزية) إن: مهمة قوة القصف الجوي تسلط الضوء على قدرات القوات الجوية الأمريكية القوية والمتنوعة التي يمكن إتاحتها بسرعة في منطقة القيادة المركزية.

    وأشار إلى أن القدرة على تحريك القوات بسرعة داخل وخارج وحول مسرح الميدان للسيطرة وأخذ زمام الامور هي المفتاح لردع أي عدوان محتمل.

    وتساعد هذه المهام طاقم طائرات القصف الجوي على التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف القيادة والتحكم وتسمح لهم بالاندماج مع الأصول الجوية الأمريكية والشريكة في مسرح الميدان، مما يزيد من جاهزية القوة المشتركة.

    وأضاف: خلال المهمة، تم دمج طاقم العمل لطائرات القصف الجوي مع مراكز العمليات الجوية ومع أصول أخرى تابعة للقوات الجوية المركزية مثل طائرات F-15E (سترايك إيجلز) و F-16 (فايتنج فالكونز) وKC-10 (ايكستينديرز) و KC-135 (ستراتوتانكرز)".

    وأكدت القيادة المركزية في بيانها على الحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها.

    وأوضحت أنها لا تسعى الولايات المتحدة لإحداث أي صراع، لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ حول العالم.

    وكان آخر وجود لطائرات القصف الجوي (بعيدة المدى) التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في أوائل عام 2020.

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    الكلمات الدلالية:
    الشرق الأوسط, قاذفات, القيادة المركزية الأمريكية
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