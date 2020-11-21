إيران تعلن استهداف سفارتها في العاصمة الأفغانية

أعلنت إيران اليوم السبت استهداف سفارتها في العاصمة الأفغانية، كابل، بقذيفة صاروخية دون وقوع إصابات.

وأفادت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في كابل أن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة، مؤكدة عدم وقوع إصابات، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وقالت السفارة في بيان لها إن أحد الصواريخ التي أطلقت على كابل صباح اليوم السبت سقط في باحة السفارة.

وأضاف البيان أن عدة شظايا أصابت المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وصباح اليوم، تعرضت العاصمة الأفغانية لقصف بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين حسبما أعلنت وزارة الداخلية الافغانية.

يذكر أن أعمال العنف لا تزال قائمة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بالتزامن مع عقد محادثات سلام بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ويحاول مسلحو طالبان اجتياح مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء أفغانستان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات كرّ وفرّ ضد قوات الأمن.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري رغم انطلاق مفاوضات السلام، وبينت أن هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنسبة 30 في المئة من ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.