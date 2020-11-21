أردوغان: نرغب في توطيد علاقتنا مع أمريكا ولا يمكننا تجاهل روسيا وإيران

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في توطيد علاقتها مع أمريكا، واستثمار التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة حل القضايا الإقليمية والعالمية.

وفي كلمة وجهها إلى مؤتمرات حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قال أردوغان،: "نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا"، بحسب قناة "TRT" التركية الرسمية.

وأضاف: "نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أمريكا بشكل فعال لحل كافة القضايا الإقليمية والعالمية".

وتابع: "نرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أمريكا بشكل فعّال لحل القضايا الإقليمية والعالمية كافة، كما أنه لا يمكننا تجاهل علاقاتنا مع دول تربطنا بها روابط تاريخية عميقة مثل روسيا وإيران".

وحول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال أردوغان: "نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف لبناء مستقبلنا معها".

ودعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي "للالتزام بوعوده تجاه تركيا، والتخلي عن سياسة التمييز ضدها"، مشيرا: "على الأقل ننتظر منه ألا يغدو وسيلة بيد الأطراف التي تجاهر بعدائها لتركيا".