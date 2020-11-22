منظمة التجارة العالمية: على مجموعة العشرين توفير تريليونات الدولارات لتمويل الدول النامية 

قال آلان وولف نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يوم السبت إنه يتعين على مجموعة العشرين العمل على توفير تريليونات الدولارات من التمويل التجاري للدول النامية لضمان تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد -19.

وقال وولف لزعماء مجموعة العشرين إن من المهم الاستفادة من التجارة للمساعدة في ضمان الاقتصاد وتسهيل التجارة في الإمدادات الطبية الأساسية وإصلاح الإطار المؤسسي للتجارة العالمية، بحسب رويترز.

وأضاف وولف للزعماء "عندما لا تتحرك المحاصيل وتعطل المصانع في جميع أنحاء العالم النامي سيتأخر التعافي العالمي للجميع، لافتا: "لا بد من النظر إلى مبادرة تمويل التجارة على أنها جزء أساسي من تحسين آفاق التعافي الاقتصادي".

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي قال هذا العام إن جائحة كوفيد-19 تؤدي إلى تفاقم الفجوة في تمويل التجارة العالمية التي كانت تبلغ بالفعل 1.5 تريليون دولار قبل بدء الأزمة مع رفض أكثر من 50 في المئة من طلبات الدعم المالي للتجارة.

وتعقد القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة.

وتولت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، رئاسة مجموعة العشرين، حيث عقدت قمة استثنائية في مارس 2021، هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة كورونا.