أمريكا… الموافقة على الاستخدام الطارئ لعقار ريجينيرون لعلاج مصابي كورونا

منحت السلطات الطبية في الولايات المتحدة، يوم السبت، موافقة طارئة على علاج بالأجسام المضادة الاصطناعية الذي تنتجه شركة "ريجينيرون" ضد كوفيد -19 والذي استخدم بشكل خاص لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء في بيان: "قد يساعد السماح بعلاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة المرضى الخارجيين على تجنب الاستشفاء وتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

Today, we issued an emergency use authorization (EUA) for two monoclonal antibodies to be administered together for the treatment of mild to moderate #COVID19 in high-risk adults and pediatric patients age 12 and older. https://t.co/BJWrhdoIiA pic.twitter.com/6ZguTcGdsx — U.S. FDA (@US_FDA) November 22, 2020

وكانت "ريجينيرون" قدمت طلبًا للسماح باستخدام عقارها في حالات الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أظهرت الدراسات قبل السريرية أن العلاج ،، قلل من كمية الفيروس والأضرار المرتبطة به في رئتي الرئيسيات غير البشرية.

ويُعد علاج ريجينيرون جزءًا من فئة من العلاجات المعروفة باسم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي يتم تصنيعها لتعمل كخلايا مناعية يأمل العلماء في فعاليتها في محاربة العدوى.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسعى لاستصدار موافقة سريعة على أدوية الأجسام المضادة التي تنتجها شركتا "ريجينيرون" و"إيلي ليلي"، وطرحها في المستشفيات، وذلك بعد تجربته الشخصية في العلاج بها عقب إصابته بفيروس كورونا.