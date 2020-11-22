زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قبالة ساحل وسط تشيلي

قال المركز الأوروبي المتوسطي لعلم الزلازل (EMSC)، اليوم الأحد إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساحل وسط تشيلي.

وقال المركز إن الزلزال وقع على بعد 162 كم شمال غربي مدينة تالكا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.