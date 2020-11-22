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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقاءه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة

    "خارطة سياسية وخليج موحد"... ماذا قال بومبيو عند لقائه أمير قطر

    © REUTERS / POOL
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    كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، عن كواليس لقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

    وغرد بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت بلقاء أمير قطر اليوم في الدوحة، ناقشنا شراكاتنا القوية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري في قاعدة العديد الجوية".

    وتابع: "تنمو التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين على أساس سنوي وستستمر في تعزيز ازدهارنا المتبادل".

    كما علق وزير الخارجية الأمريكية على اجتماعه في نفس الزيارة بحركة طالبان وفريق مفاوضات جمهورية أفغانستان في الدوحة، قائلا في تغريدة أخرى: "إنني أثني على كلا الجانبين لمواصلة التفاوض وللتقدم الذي أحرزاه، إنني أشجع المناقشات العاجلة حول خارطة طريق سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل".

    ​وأكد مايك بومبيو بعد لقائه وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن في الدوحة أن "الخليج الموحد يبقى عاملا حاسما لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة"، وذلك في تغريدة أخرى له.

    ​واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، وزير خارجية الولايات المتحدة، ظهر أمس السبت.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لقائه بطلاب جامعة نيويورك في أبوظبي، 13 يناير/كانون الثاني 2019
    © REUTERS / POOL
    بومبيو: تحدثت مع ولي عهد أبو ظبي عن جهود مواجهة إيران
    وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها؛ كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

    وتشمل جولة بومبيو، فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

    وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستسحب قريبا حوالي 2000 جندي من أفغانستان، لتسريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق فبراير/شباط بين واشنطن وطالبان والذي ينص على انسحاب أمريكي كامل في منتصف عام 2021.

    ويتعهد ترامب بإنهاء "الحروب الأبدية" التي لا تحظى بشعبية، فيما يدافع بايدن منذ سنوات عن إنهاء التدخل في أفغانستان، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بدأ في أعقاب هجمت 11 أيلول/سبتمبر 2001.

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الأمريكية, أمير قطر, تميم بن حمد آل ثاني, أفغانستان, طالبان, أمريكا, قطر, مايك بومبيو
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