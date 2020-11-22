"خارطة سياسية وخليج موحد"... ماذا قال بومبيو عند لقائه أمير قطر

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، عن كواليس لقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وغرد بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت بلقاء أمير قطر اليوم في الدوحة، ناقشنا شراكاتنا القوية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري في قاعدة العديد الجوية".

وتابع: "تنمو التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين على أساس سنوي وستستمر في تعزيز ازدهارنا المتبادل".

Honored to meet with Qatari Amir Al Thani today in Doha. We discussed our strong partnerships in counterterrorism and military cooperation at the Al Udeid Air Base. Bilateral trade and investment is growing year-over-year and will continue to enhance our mutual prosperity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2020

كما علق وزير الخارجية الأمريكية على اجتماعه في نفس الزيارة بحركة طالبان وفريق مفاوضات جمهورية أفغانستان في الدوحة، قائلا في تغريدة أخرى: "إنني أثني على كلا الجانبين لمواصلة التفاوض وللتقدم الذي أحرزاه، إنني أشجع المناقشات العاجلة حول خارطة طريق سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل".

Met with both Taliban and Islamic Republic of Afghanistan’s negotiating teams in Doha. I commend both sides for continuing to negotiate and for the progress they have made. I encourage expedited discussions on a political roadmap and a permanent and comprehensive ceasefire. pic.twitter.com/3UhZoGFZoX — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2020

​وأكد مايك بومبيو بعد لقائه وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن في الدوحة أن "الخليج الموحد يبقى عاملا حاسما لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة"، وذلك في تغريدة أخرى له.

Great to meet with Qatari Foreign Minister Al Thani in Doha today and discuss bilateral and regional issues. We appreciate Qatar’s ongoing support as a host to the Afghan peace negotiations. A united Gulf remains crucial for countering Iran’s malign influence in the region. pic.twitter.com/TWr5bJyPZM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2020

​واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، وزير خارجية الولايات المتحدة، ظهر أمس السبت.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها؛ كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وتشمل جولة بومبيو، فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستسحب قريبا حوالي 2000 جندي من أفغانستان، لتسريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق فبراير/شباط بين واشنطن وطالبان والذي ينص على انسحاب أمريكي كامل في منتصف عام 2021.

ويتعهد ترامب بإنهاء "الحروب الأبدية" التي لا تحظى بشعبية، فيما يدافع بايدن منذ سنوات عن إنهاء التدخل في أفغانستان، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بدأ في أعقاب هجمت 11 أيلول/سبتمبر 2001.