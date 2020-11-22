المزارعون الدنماركيون ينظمون احتجاجا من فوق الجرارات

ذكرت الإذاعة الدنماركية أن عدة مئات من المزارعين خرجوا على الجرارات في مظاهرات في وسط العاصمة الدنماركية يوم السبت، احتجاجًا على ما يعتقدون أنه مطالب حكومية غير مناسبة لوضع جميع حيوانات المنك في البلاد تحت السكين بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المتحور.

وذكرت الإذاعة أن "مظاهرة واسعة النطاق تجري في كوبنهاغن، وأن المتظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة، حيث يحتج عدة مئات من المزارعين على الجرارات على أمر الحكومة غير القانوني بقتل كل حيوانات المنك الدنماركية".

ووفقًا للمزارعين، فإن الاعتذار المقدم لهم نيابة عن الحكومة لم يكن كافيًا عندما تبين أن السلطات ليس لها الحق القانوني في المطالبة بقتل جميع حيوانات المنك لأنها لا تملك مثل هذه السلطة.

وبحسب الإذاعة الدنماركية، تجمع مزارعون في وسط كوبنهاغن من أماكن مختلفة، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام، عبر نحو 500 جرار عبر وسط العاصمة الدنماركية احتجاجًا. ونقلت الإذاعة الدنماركية عن المزارعين "الأمر لا يتعلق فقط بالزراعة في الدنمارك وصناعة المنك، إنه يتعلق بالديمقراطية".

ويذكر أن احتجاجًا مشابهًا نُظم في آرهوس الدنماركية.