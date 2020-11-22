أمريكا ترخص عقارا سبق وحصل عليه ترامب لعلاج "كوفيد 19"

أعلنت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ترخيصها عقار سبق وحصل عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعلاج لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن عقار "ريجن-كوف-2" الذي تطوره شركة "ريجينيرون" الأمريكية، حصل على ترخيص لعمله بصورة كاملة في علاج مصابي "كوفيد 19".

ويمكن أن يتيح العقار الجديد تجنب دخول مرضى "كوفيد 19" إلى المستشفيات، ويخفف العبء عن نظم الرعاية الصحية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير قوله إن هذا العقار واعد بصورة كبيرة في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر عقار "ريجن-كوف-2"، مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، بعدما ثبُت أنه يقلل من حالات "كوفيد 19"، التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

وقال ستيفن هان، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إن "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

وأوضح ليونارد شلايفر، الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون، إن هذا يشكل "خطوة مهمة في مكافحة كوفيد 19، إذ سيتمكن المرضى المعرضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".