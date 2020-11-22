الصحة العالمية تحذر أوروبا: موجة ثالثة "قاتلة" من كورونا قادمة بعد شهور

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، تحذيرا للدول الأوروبية من أن موجة ثالثة "قاتلة" من تفشي جائحة "كورونا" المستجد قادمة بعد أشهر فقط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا توقعه موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021.

وحذر المسؤول في منظمة الصحة العالمية من أنه إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة قاتلة.

وقال نابارو "لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى".

وأضاف نابارو، وهو بريطاني الجنسية أخفق في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017، "الآن نواجه الموجة الثانية. إذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، فسجلت ألمانيا وفرنسا أمس السبت معا ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة.