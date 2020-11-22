إيران: خيانة الحكام العرب هي سبب "الزيارة المريرة"

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الأراضي المحتلة جاءت نتيجة خيانة بعض حكام الدول العربية".

ورأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الأراضي المحتلة ما كانت لتحدث لولا خيانة بعض حكام الدول العربية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال خطيب زاده، أن "وزير الخارجية الأمريكي على وشك نهاية مسؤوليته، فهو يقوم بهكذا زيارات لمتابعة سياساته وسياسات أمريكا الفاشلة"، مضيفا أن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي للأراضي المحتلة مريرة، ولولا خيانة بعض الحكام، لما زار هذا الوزير الأراضي المحتلة.. إيران تدين هذه الزيارة وتدين تصريحاته بومبيو أيضا".

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، إسرائيل، وقام بزيارة بعض المستوطنات في الضفة، وهضبة الجولان السوري المحتل. وقال وزير الخارجية الأمريكي،، إن هضبة الجولان جزء من إسرائيل، متابعا: "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها".