كوريا الجنوبية... إغلاق الحانات وفرض قيود على المطاعم والكنائس بسبب "كورونا"

قال وزير الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها ستعمل على إغلاق الحانات والأندية الليلية والحد من التجمعات الدينية، إلى جانب فرض قيود على تقديم الخدمة في المطاعم، في محاولة لاحتواء موجة ثالثة لحالات العدوى بفيروس كورونا.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل السبت نزولا من 386 حالة سجلت في اليوم السابق، لكنه يعتبر خامس يوم تتخطى فيه الحالات حاجز 300 حالة جديدة.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونغ-هو في مؤتمر صحفي "الموجة الثالثة من تفشي مرض كوفيد-19 آخذة في التأرجح على نحو متزايد ... الوضع خطير للغاية".

وتابع أن انتشار المرض على مستوى البلاد يأتي مدفوعا ببؤر التفشي في مدينة سول المكتظة بالسكان، حيث يوجد نحو نصف سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 52 مليون نسمة.

وبدءا من يوم الثلاثاء، سيطلب من المقاهي الكبيرة في منطقة سول تقديم خدماتها فقط للزبائن خارج المقاهي أو من خلال توصيل الطلبات. في حين سيتوجب على المطاعم ألا تقدم الخدمة لأي من زبائنها بعد التاسعة مساء. كما ستفرض قيود أخرى على مرافق مثل الصالات الرياضية مع وضع حد لحضور التجمعات الدينية والأحداث الرياضية.

وحذر المسؤولون من أنه إذا لم ينخفض ​​عدد الإصابات بشكل كبير فقد يرفعون مستوى إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال مسؤول في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن البلاد تمر "بمنعطف خطير" وقد تواجه تفشيا كبيرا على مستوى البلاد يتجاوز موجتين سابقتين من الإصابات إذا فشلت في منع الانتشار الحالي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، إن الحكومة تسعى إلى تأمين عقار فيروس كورونا المستجد لحوالي 30 مليون شخص أو ما يعادل 60% تقريبا من سكان البلاد.

وأضافت الصحة الكورية، أن "البلاد ستقوم بتأمين اللقاح لـ 10 ملايين شخص، عبر مؤسسة (كوفاكس)، التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي (جافي)".