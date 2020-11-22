سعر لقاح "سبوتنيك V" الروسي أقل من "فايزر" و"مودرنا" الأمريكيين

قال مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا المستجد إنه سيطرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتي فايزر ومودِرنا الأمريكيتين.

يذكر أن سعر "سبوتنيك V" سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، وفقا للناطق باسم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف.

حساب اللقاح الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد في تغريدة نشرها، اليوم الأحد، أن "سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتي فايزر ومودرنا".

ونشر الحساب أسعار جرعات لقاح "فايزر" و"مودرنا" بحيث تكلف الجرعة الواحد لكل منهما 19.50 و 25-37 دولار على التوالي"، مشيرا إلى أن لقاح "فايزر" سيكلف 39 دولارًا و "مودرونا" 50-74 دولارًا للشخص الواحد، باعتباره يحتاج لجرعتين.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 22, 2020

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وأعلنت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية، إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V"، تظهر أن فعاليته عالية للغاية.