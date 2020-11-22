خبيرة: فيروس كورونا المتحور في حيوان المنك يمكن أن يؤدي إلى موجة وباء جديدة

تحدثت أنتشا بارانوفا، الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، على موقع يوتيوب عن العمل العلمي القادم بشأن التغيرات في فيروس كورونا في جسم المنك في الدنمارك.

وأكدت أنه يمكن أن تثير المنك المصابة بفيروس كورونا COVID-19 موجة جديدة من الوباء. وأن السلالة الجديدة أكثر خطورة.

وخلص الباحثون إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المأخوذة من الحيوانات تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.

واقترحت بارانوفا أن "السلالة التي فيها هذه الطفرات قادرة على إفراز فيروسات أكثر. ما الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا الفيروس إذا بدأ هذا الفيروس في "المشي" بين البشر؟ سينتشر بسرعة كبيرة".

في رأيها، فإن "أسوأ شيء" بشأن الطفرة الجديدة هو نتيجة تجربة معادلة الأمصال المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من الشكل الأصلي لفيروس كورونا في بداية الوباء. لاحظ العلماء أنه في معظم الحالات، لا تستطيع الأجسام المضادة من هذه الأمصال تحييد الفيروس المتحور.

وشددت البروفيسور على أن "هذا يعني أن المناعة المكتسبة ضد الفيروس الأصلي لا تحمي من فيروس المنك".