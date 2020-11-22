لودريان يتهم تركيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا وقره باغ

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن تركيا لديها طموح توسعي، لافتًا إلى أنها "أرسلت المرتزقة إلى ليبيا وقره باغ"، فضلًا عن "احتلال قسم من شمال العراق"، و"الاعتداء على سيادة قبرص واليونان" في شرق المتوسط.

وقال لودريان، في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، اليوم الأحد، "لدينا خلافات كثيرة مع تركيا التي لديها طموح توسعي؛ تركيا ترسل مرتزقة إلى ليبيا وتحتل قسم من شمال العراق وترسل مرتزقة سوريين إلى قرة باغ وتتعدى على سيادة قبرص واليونان في شرق المتوسط".

وبالنسبة للخطر الذي يواجه الفرنسيين أشار لودريان، إن "مستوى التهديد الإرهابي الذي يحدق بالفرنسيين في الخارج مرتفع كما كان دائما الحال ولقد اتخذنا التدابير اللازمة لتأمين حماية مواطنينا".

وتابع "اتخذنا التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات الباكستانية لحماية مواطنينا في باكستان بعد التظاهرات المعادية لفرنسا".

في سياق متصل، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا وتركيا باتباع "استراتيجية" تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في القارة الأفريقية، مستغلة "نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".