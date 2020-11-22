أردوغان يحث بروكسل على الوفاء بوعودها وقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بوعوده.

وقال أردوغان يوم الأحد، متحدثا إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية: "الحافظ على الوعود التي قطعتها لأنقرة، من العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي إلى مشكلة المهاجرين. سيسمح لنا ذلك بتعزيز التعاون بشكل مشترك وفعال".

ووفقا له، فإن تركيا تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إنه يتفهم الصعوبات التي تواجهها تركيا لكنه لا يعتبرها ذريعة لسلوكها العدواني في المنطقة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديلا لاين، في وقت سابق من هذا العام: "نعم ، تركيا لديها جوار إشكالي. ونعم ، تستضيف ملايين اللاجئين ، ونحن ندعمها بتمويل كبير. لكن لا شيء من هذا يمكن أن يبرر محاولاتها لترويع جيرانها".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تركيا قريبة جغرافيا من الاتحاد الأوروبي وستظل دائما جارتها الوثيقة، فإن سوء التفاهم بين أنقرة وبروكسل آخذ في الازدياد.

وأشار تقرير للمفوضية الأوروبية صدر في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أن "تركيا تظل شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، لكنها استمرت في النأي بنفسها عن الاتحاد الأوروبي، متراجعة بشكل خطير في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وشددت الوثيقة على أنه "كما ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في عامي 2018 و 2019 ، وصلت المفاوضات بشأن قبول تركيا بالفعل إلى طريق مسدود".