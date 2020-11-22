الداخلية البيلاروسية: عدد المتظاهرين يتناقص تدريجيا

أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا، أولغا تشيمودانوفا، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات غير المصرح بها في البلاد يتناقص تدريجيا.

وقالت تشيمودانوفا اليوم الأحد: "تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في الأحداث الجماهيرية غير المرخصة يتناقص تدريجيا".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 في المئة من الأصوات.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن ما يحصل في البلاد هو سيناريو أعد سابقا في دول مجاورة ويسمى بالثورة الملونة التي فشلت وتحاول الدول والقوى المعارضة اليوم تنفيذ موجة جديدة من الاحتجاجات والتظاهرات لكن بطرق أخرى وسيناريوهات معدة ومخطط لها سلفا.