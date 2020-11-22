من أمام قبر بن غوريون.. نتنياهو يوجه رسالة لبايدن

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك من أمام قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 47 لوفاة بن غوريون بكيبوتس "سديه بوكر" في صحراء النقب (جنوب إسرائيل).

وابن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل، في الفترة بين 14 مايو/آيار 1948- 26 يناير/كانون الأول 1954، ثم شغل المنصبة لولاية أخرى بين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1955 إلى 26 يونيو/حزيران 1963.

وقال نتنياهو : "لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ويجب ألا نعود إلى الاتفاق النووي السابق"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف:

علينا الإلتزام بسياسة لا هوادة فيها لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية.

وبحسب الصحيفة فإن كلام نتنياهو جاء كرسالة واضحة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سبق وأعرب عن عزمه دراسة بلاده العوده للاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، مع إيران عام 2015، ثم عاد الرئيس دونالد ترامب وانسحب منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.

وصرح نتنياهو أيضا خلال المراسم: "من يهاجمنا على غرار ما حدث أمس من غزة فسوف يواجه ردا حاسما، ولن نسمح لإيران وأتباعها بالتمركز والعمل ضدنا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان (جنوب).

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، قالت هيئة البث الرسمية "مكان" إنها استهدفت مخزنا تابعا لأحد المصانع جنوبي المدينة، دون التسبب في خساشر بالأرواح.