ألمانيا تمدد إجراءات الحجر الصحي لنهاية العام

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، تمديد الإجراءات الحالية لاحتواء جائحة كورونا، لتستمر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونقلت صحيفة " بيلد آم سونتاغ " عن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، قوله: "كل شيء يشير إلى ضرورة تمديد القيود الحالية لبعض الوقت بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني".

ومن جانبه، قال ماركوس سويدر، زعيم حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في بافاريا للصحيفة، إن أفضل خطوة يمكن اتخاذها هي تمديد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع وهو ما يعني أن تنتهي يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف سويدر:

انكسرت الموجة، لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة لا ينخفض. خلافا لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة في التكدس مع تزايد عدد الوفيات.

وفرضت ألمانيا إجراءات "عزل عام مخففة" لمدة شهر، اعتبارا من الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذي يجتاح كثيرا من الدول الأوروبية، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض.

وعلى الرغم من إغلاق الحانات والمطاعم، إلا أن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة.