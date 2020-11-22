البيت الأبيض: اتفاقية "الأجواء المفتوحة" أصبحت قديمة

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين ، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في معاهدة الأجواء المفتوحة، التي تعتقد أنها قد عفا عليها الزمن.

ونشر تغريدة على "تويتر"، قال فيها "اليوم ستة أشهر منذ أن أرسلت الولايات المتحدة إشعارا بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة. لم نعد طرفا في هذه المعاهدة، التي انتهكتها روسيا بشكل صارخ لسنوات".

وأضاف أوبراين أن الرئيس دونالد ترامب، وضع أمريكا دائما في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بالانسحاب من "المعاهدات والاتفاقيات التي عفا عليها الزمن والتي استفاد منها خصومنا على حساب أمننا القومي".

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years. — NSC (@WHNSC) November 22, 2020

كما ونشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة قال فيها "اليوم، وفقا لإشعار سابق تم تقديمه، أصبح انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة ساريًا الآن. أمريكا أكثر أمانا بسببها، حيث تظل روسيا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها".

Today, pursuant to earlier notice provided, the United States withdrawal from the Treaty on Open Skies is now effective. America is more secure because of it, as Russia remains in non-compliance with its obligations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 22, 2020

في ليلة 22 نوفمبر، أكملت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستسعى للحصول على ضمانات مؤكدة بأن الدول المتبقية في المعاهدة ستفي بالتزاماتها.