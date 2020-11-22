وكالة: اعتقال عشرات المتظاهرين في بيلاروسيا

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، إن شرطة بيلاروسيا اعتقلت عشرات المتظاهرين في العاصمة، مينسك، اليوم الأحد.

وأوضح النشطاء أن هذه الاعتقالات جاءت خلال أحدث تظاهرات مناهضة للحكومة تخرج خلال أشهر، منذ إجراء انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، في أغسطس/آب، بحسب "رويترز".

وتحدثت عدة وسائل إعلام في روسيا البيضاء عن خروج الآلاف إلى شوارع العاصمة، واستخدام الشرطة قنابل الصوت لتفريق الحشد.

وأفادت جماعة فيسنا-96 الحقوقية أنه جرى اعتقال 70 شخصا حتى الآن.

وطلب منظمو الاحتجاجات هذا الأسبوع من المشاركين التجمع في عشرات المواقع المختلفة في مينسك، ثم تشكيل مجموعات أكبر ليجعلوا من الصعب على الشرطة السيطرة على الحشود.

ويخرج المعارضون في مظاهرات احتجاجية منتظمة منذ أغسطس، موجهين الاتهام إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بتزوير نتائج الانتخابات لتمديد فترة حكمه المستمرة منذ 26 عاما، وينفي هو تزوير الانتخابات، ورفض الاستقالة.