الولايات المتحدة تتوقع بدء التطعيمات ضد كورونا مطلع ديسمبر

تأمل الولايات المتحدة في بدء برنامج شامل للتطعيمات ضد فيروس كورونا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول القادم، بحسب ما قال رئيس مركز لقاح فيروس كورونا الحكومي في واشنطن.

وقال منصف سلاوي لشبكة "CNN": "خطتنا هي أن نكون قادرين على شحن اللقاحات إلى الولايات في غضون 24 ساعة من صدور الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأضاف: "لذلك أتوقع ربما في اليوم الثاني من الموافقة، أي في 11 أو 12 ديسمبر."

وأكدت الشبكة أن مستشاري لقاحات إدارة الغذاء والدواء سيجتمعون في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر لمناقشة الموافقة على اللقاحات التي تقول شركتا فايزر ومودرنا إنها فعالة بنسبة 95% على الأقل.

تجاوزت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة، مساء اليوم الأحد.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصصة في إحصائيات إصابات ووفيات كورونا، بلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 11 مليونا و984 شخصا.

وأكدت الجامعة أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز 246 ألف حالة وفاة، بينما تعافى "4,148,444" شخصا.