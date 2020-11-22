فرنسا توجه اتهاما لأردوغان

اتهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالإدلاء بتصريحات تشهيرية مع استمرار الخلاف في الاتساع بين البلدين.

موسكو- سبوتنيك. وقال لودريان لقناة "إل سي آي" الإخبارية" "لدينا الكثير من الخلافات، يجب أن نتعامل معها واحدا تلو الآخر، ومع ذلك، كانت هناك بعض التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس أردوغان، والتي لا تسهم في النقاش والحوار".

أثير الخلاف بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمدافعة الأخير عن الحق في عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي (محمد)، وتصريحاته حول معاناة الإسلام من "أزمة" في أعقاب سلسلة من الهجمات في فرنسا.

وأشار أردوغان إلى أن

ماكرون كان غير مستقر عقليا، مما دفع باريس إلى استدعاء سفيرها من أنقرة، كما دعا الرئيس التركي مواطنيه – في خضم حملة واسعة النطاق في الدول الإسلامية – لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأثار الموقف الفرنسي غضب واستياء شديدن في الدول الإسلامية والعربية، والتي في حين أبدت رفضها لأي هجمات أو اعتداءات إرهابية، فإنها رفضت في الوقت ذاته الربط بين الإسلام ووقائع الإرهاب، منددة بالرسوم المسيئة للرسول.