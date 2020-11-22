تركيا... تسجيل الإصابات اليومية الأعلى على الإطلاق بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، المسجلة خلال 24 ساعة، اليوم الأحد، الـستة آلاف، ليسجل الحصيلة اليومية الأعلى منذ الإعلان عن أول إصابة بالوباء في مارس/آذار الماضي.

وبلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا 6017 والوفيات 139، خلال 24 ساعة مضت، بحسب وزارة الصحة التركية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 446822، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 12358.

واتخذت السلطات التركية مع ارتفاع الحالات اليومية بكورونا إجراءات جديدة شملت الحظر الجزئي نهاية الأسبوع، والعودة للتعليم عن بعد حتى نهاية العام الجاري، واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل، وإغلاق كافة صالات الرياضة والمسارح وصالات الأفراح وغيرها، إلى جانب تحديد عمل المحلات التجارية حتى الساعة الثامنة مساء.

وترى الأحزاب السياسية المعارضة أن الإجراءات المتخذة غير كافية لمواجهة الارتفاع المتواصل بالحالات اليومية بالبلاد، فيما طالب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بفرض إغلاق شامل للولاية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن البلاد تسجل عدداً أكبر بكثير من الإصابات والوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة التركية.