بهذه الطريقة... خفر سواحل فنلندا ينقذ عبارة اصطدمت بالصخور

نجح خفر السواحل الفنلنديون، اليوم الأحد، في تعويم عبارة جنحت بعد اصطدامها بصخور بالقرب من مجموعة جزر بين فنلندا والسويد وإعادتها إلى الميناء.

وقال خفر السواحل إن العبارة "غرايس" المملوكة لشركة "فايكنغ لاين" اصطدمت بصخور، بينما كانت تبحر بين ميناء توركو الفنلندي والعاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك قبل توقف قصير مقرر في ماريهامن في أرخبيل آلاند، حسبما ذكرت "فرانس برس".

واضطر الركاب إلى قضاء الليل على متن العبارة العالقة، لكن لم يكن هناك خطر داهم بسبب عدم تسرب المياه إلى داخلها، كما لم يبلغ عن إصابة أي من ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 430.

وأضاف خفر السواحل أن مركبا لجر السفن ساعد على تعويم العبارة في الساعات الاولى من صباح الأحد.

وقالت متحدثة باسم "فايكنغ لاين" إنه بعد نزول نحو 260 راكبا في ماريهامن، توجهت العبارة الى ميناء توركو في فنلندا، لافتة إلى أنها ستخضع لإصلاحات في الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد سبب الحادث بعد، إلا أن خفر السواحل تحدثوا عن هبوب رياح قوية في المنطقة في ذلك الوقت.

وأوقفت الشركة خدمة العبارات السبت بسبب تحذير من عاصفة. وفي أيلول/سبتمبر، جنحت السفينة "أموريللا" التابعة ايضا لشركة "فايكنغ لاين" في منطقة جزر آلاند واضطر خفر السواحل إلى إجلاء الركاب.