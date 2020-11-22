بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في بيلاروسيا هذا العام

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الأحد، إنه سيتم إنتاج الدفعة الأولى من لقاح "Sputnik V" الروسي في ظروف مخبرية في بيلاروسيا هذا العام.

وجاء في بيان الوزارة حول بدء الإنتاج: "ستنتج (دفعات اللقاح) الأولى هذا العام بالطبع... في ظروف المختبر، بالتأكيد".

ويعتقد نائب وزير الصحة في البلاد دميتري بينيفيتش، أن إنتاج اللقاح على نطاق صناعي سيبدأ في عام 2021. وسيتم ذلك بأقصى سرعة لبدء تطعيم السكان.

في وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بيلاروسيا ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.