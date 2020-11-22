تقرير: دولة أخرى تعتزم اعتماد واستخدام لقاح "فايزر" قبل أمريكا

كشفت مصادر حكومة، اليوم الأحد، عن احتمال منح الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، موافقتها على استخدام لقاح "كوفيد- 19" الذي طورته شركتي "فايزر" و"بيو إن تك"، هذا الأسبوع، وحتى قبل التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "التلغراف" عن المصادر، قولها إن المنظمين البريطانيين على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح، الذي طورته الشركتان الأمريكية والألمانية، وإنه تم إخبار دائرة الصحة الوطنية بأن تكون جاهزة لاستخدامه بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، إنها ستجتمع في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لمناقشة ما إذا كان ينبغي الموافقة على اللقاح. تأمل أمريكا بدء عمليات التطعيم بعد يوم أو اثنين من صدور الموافقة.

فيما طلبت الحكومة البريطانية من السلطة التنظيمية الطبية لديها - وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية – الأسبوع الماضي، تقييم مدى ملاءمة لقاح "فايزر/ بيو إن تيك".

كما طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من اللقاح، وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق المنظمون على ذلك.

كشفت نتائج التحليل النهائي للتجارب السريرية للقاح المطور من طرف شركة "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تك" الألمانية، فعالية تقدر بنسبة 95%.

وأكدت الشركة أن التجارب السريرية الأخيرة على اللقاح شملت 40 ألف مشارك، خلالها ظهرت آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين حتى الآن، ومن المنتظر أن تستمر الشركة في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين.