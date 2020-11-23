"مستخدما فيروس شمبانزي كناقل"... لقاح "أسترا زينيكا" لمحاربة كورونا هو الأقل كفاءة

وهذا ما يجعل لقاح "أسترا زينيكا" أقل كفاءة بين اللقاحات الأربعة التي أبلغت عن فعاليتها هذا الشهر.

لقاح "أسترا زينيكا"، الذي تم الإبلاغ عن فعاليته يوم الأحد، ينتمي أيضا إلى فئة اللقاحات القائمة على ناقلات الفيروسات الغدية، لكن الشركة البريطانية تستخدم فيروسات الشمبانزي الغدية لبناء نواقلها.

ما يثير بعض المخاوف بين الناس حول موثوقية لقاح "أسترا زينيكا" والآثار الجانبية المحتملة. هناك أيضًا مخاوف تتعلق بالحقائق المعروفة بأن العديد من الأمراض البشرية تسببها فيروسات حيوانية.

وأظهر استطلاع حديث أجرته وكالة استطلاع YouGov الدولية في 11 دولة مع 30% من سكان العالم أن تسعة من كل عشرة أشخاص يفضلون لقاحا يعتمد على الفيروس الغدي البشري على عكس منصات فيروس الشمبانزي الغدية.