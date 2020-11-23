رقم خيالي... الصين تحصي عدد راكبي الدراجات في البلاد

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، عدد الدراجات الكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين في الصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" الرسمية بيانات جمعية الدراجات الصينية أن عدد الدراجات الكهربائية في الصين بلغ حوالي 300 مليون وحدة، مع مبيعات سنوية تجاوزت 30 مليون وحدة في السنوات الأخيرة.

وذكرت الجمعية أنه في عام 2019، تم إنتاج ما يقرب من 5 ملايين دراجة متطورة بسعر وحدة يزيد عن 1000 يوان (حوالي 152 دولارا أمريكيا)، بما في ذلك النماذج التي تعمل ببطاريات الليثيوم، وهو ما يمثل 13.8% من إجمالي الدراجات الكهربائية المنتجة في الصين.

وأتقنت صناعة الدراجات الهوائية في الصين تقنيات الإنتاج الرئيسية خلال الفترة 2016-2020، بما في ذلك الإنتاج الضخم لإطارات الدراجات المصنوعة من مواد جديدة وتطوير أنظمة نقل ذات حقوق ملكية فكرية مستقلة.

وذكرت الجمعية أنه قد تم تحديد تقنية بطاريات الليثيوم الآمنة وعالية الكفاءة كمجال رئيسي للتحسين في السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم بذل الجهود لتعزيز استهلاك الدراجات الترفيهية والرياضية، إلى جانب نماذج لكبار السن والأطفال.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، سجل مصنعو الدراجات الكهربائية إيرادات إجمالية بلغت 67.76 مليار يوان، بزيادة 26.6% على أساس سنوي، مع ارتفاع أرباحهم بنسبة 30.4% لتصل إلى 2.63 مليار يوان، وفقا لوزارة الصناعة.