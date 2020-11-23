مقتل شخصين وإصابة آخرين بعملية طعن في كنيسة بكاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن حادثة أمنية حصلت في كنيسة بولاية كاليفورنيا أودت بحياة شخصين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وذكرت الشرطة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" أن المهاجم قام بطعن عشرات المواطنين المتواجدين داخل الكنيسة،

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

وأشارت الشرطة أنه لم يكن هناك أي قداس أو نشاط في الكنيسة بل اقتصر الأمر على تواجد المشردين الذين يعانون من البرد ويعيشون من دون مأوى.

وقالت الشرطة إن عملية الطعن أدت إلى مقتل شخصين وجرح العشرات وتم إلقاء القبض على المهاجم وفتح تحقيق بدوافع الجريمة.