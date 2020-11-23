مقتل وجرح العشرات نتيجة هجوم إرهابي في أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الإثنين، بمقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وإصابة 11 آخرين نتيجة هجوم إرهابي استهدف مقاطعة نمروز جنوب غربي أفغانستان.

وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن السلطات الأمنية أن حركة "طالبان" الإرهابية هاجمت موقعا عسكريا في مقاطعة شخانسور.

وأشارت الوكالة أن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة 11 آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات.

وقامت السلطات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث الإرهابي.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.