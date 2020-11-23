لقاح "أسترازينكا" الغربي قد تصل فاعليته لـنسبة 90%

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم الإثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالتعاون مع شركة أسترازينكا، أظهر فاعلية متوسطة تصل إلى 70.4% عند دمج بيانات اثنين من التجارب، حيث وصلت نتيجة تجربة إلى 90% وأخرى 62%.

ونشرت الجامعة بيانا جاء فيه أنه "في المرحلة الثالثة من التجارب، والتي تشمل 131 حالة من مصابي كوفيد-19، جاءت نسبة فاعلية اللقاح 70.4% حينما تم دمج بيانات تجربتين".

وتابع البيان أنه في تجربة منها جاءت نسبة الفاعلية 90%، في حين جاءت أخرى 62%، ما يشير إلى أن "اللقاح فعال في منع الإصابة بكوفيد-19 ويقدم مستويات عالية من الحماية".

وجاء مؤشر فاعلية لقاح ضد فيروس كورونا من شركة "أسترا زينيكا" (70%) بنسبة أقل من اللقاحات الثلاثة الأخرى، مثل اللقاح الذي صنعته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، ولقاح "سبوتنيك V " الروسي، واللقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا".