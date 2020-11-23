صحيفة: مئات الجثث لضحايا كورونا مكدسة في نيويوك

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، عن وجود مئات الجثث لموتى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على الواجهة البحرية لمدينة بروكلين في مدينة نيويورك.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن نحو 650 جثة موجودة في شاحنات مبردة متوقفة عند الوجهة البحرية لمدينة بروكلين.

وبحسب مصادر مسؤولة فإن السلطات لم تدفن الكثير من الجثث المصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب عدم العثور على أقارب لهم وعدم استطاعة السلطات دفع تكاليف الجنازات.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم العثور على أقارب حوالي 230 من المتوفين وغالبا هؤلاء هم من الوحيدين ولا يملكون عائلات، بالإضافة إلى مشاكل مالية لدى السلطات تعيق إقامة جنازات للموتى الموجودين في البردات.

وفي السياق نفسه، قامت وكالة "سبوتنيك" بمقابلة أصحاب شركات دفن الموتى الذين قالوا: "أصبح وباء الفيروس اختبارا للقوة ليس فقط لنظام الرعاية الصحية، ولكن أيضًا لخدمات الجنازات نظرا للوفيات التي اجتاحت المدينة حيث أصبحت التوابيت سلعة نادرة، وبات حرق الجثة بحتاج إلى التسجيل".

وبحسب البعض، فإن الجنازة في نيويورك باهظة الثمن وسعر مكان في مقبرة واشنطن في وسط مدينة بروكلين يبلغ 20 ألف دولار.